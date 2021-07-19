Россияне отказались верить в развитие отечественного автопрома

Большинство россиян не верят, что отечественные автомобили когда-нибудь смогут выйти на уровень зарубежных по качеству. Об этом свидетельствуют данные опроса автомобильного портала «Дром», которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Такой ответ дали 52 процента из более чем 10 тысяч респондентов. Еще 31 процент верят, что если очень сильно постараться, то когда-нибудь российский автопром станет столь же качественным.

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Почти каждый десятый, девять процентов, считает, что отставание по качеству уже небольшое, надо только немного подтянуть. А отказываются видеть разницу в производстве в России и за рубежом семь процентов участников опроса.

Негативнее всего настроены по отношению к российским автомобилям на Дальнем Востоке. Там не видят никакой перспективы 57,2 процента проголосовавших. Однако среди регионов лидерство держит Хакасия — 59,8 процента.

Между тем в Центральном федеральном округе почти в два раза больший процент участников опроса, чем в среднем по стране, уверены, что российские машины по качеству сравнимы с иномарками. Лидером по оптимизму стала Курганская область — 13,6 процента. А вот в Москве и Санкт-Петебурге мнения автовладельцев о российских машинах практически не отличаются от средних по стране значений, причем перекос идет в позитивную сторону.

Ранее сообщалось, что мировые продажи Lada за первые полгода выросли на 41,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 215,4 тысячи единиц. При этом в России рост составил 51 процент, а в Европе, напротив, зафиксировано падение на 35,4 процента, до 741 единицы.