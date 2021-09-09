Япония сделает мобильную связь безопасной для планеты

Япония стремится сделать свою телекоммуникационную отрасль безопасной для планеты за счет водорода. В этом ей поможет небольшая израильская компания GenCel, сообщает Reuters

Израильская компания GenCel договорилась с крупнейшим в Японии оператором связи о тестировании инновационного блока топливных элементов G5. Создание водородной инфраструктуры для работы телекоммуникаций крайне дорого: топливо трудно хранить, а возможности для его транспортировки на большие расстояния практически отсутствуют. Стоимость водорода также высока: он примерно в 10 раз дороже дизельного топлива. По словам генерального директора компании Рами Решефа, технология G5 позволит сделать потребления водорода более дешевым: один киловатт будет стоить 0,83 доллара (стоимость одного киловатта дизеля равна 1,22 доллара).

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Однако не все компании стремятся перевести работу своих телекоммуникационных сетей на водород. Hitachi не готова использовать топливные элементы в качестве резервных источников питания для своих дата-центров. По словам представителя компании, обеспечить надежное хранение водорода слишком трудно.

На телекоммуникационные активы японского холдинга Softbank приходится 700 тысяч вредных выбросов, половину которых выделяют базовые станции. Предприятие не использует и даже не тестирует работу водородных топливных элементов. Кроме того, Softbank, а также две другие телекоммуникационные компании в Японии KDDI и NTT DoCoMo, строят около 70 тысяч новых станций для обработки постоянно растущих объемов данных, невзирая на экологические проблемы и призывы ООН.

Япония активно стремится перейти на возобновляемые источники энергии. Государство субсидирует водородную отрасль, общественный транспорт в стране переходит на топливные элементы. Японские компании также участвуют в спасении планеты. Toyota строит в Японии прототип города, который должен снабжаться полностью за счет водорода, а Honda заявила о намерении полностью перейти на электромобили к 2040 году.