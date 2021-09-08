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Ведущие страны планеты объявили войну глобальному потеплению

Bloomberg: борьба с изменением климата в мире стала гораздо эффективнее
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Фото: David Gray / Reuters

Ведущие страны мира переходят от призывов заботиться об экологии к эффективным действиям, объявляя войну глобальному потеплению, пишет Bloomberg. Правительства стремятся сократить углеродные выбросы путем давления на компании-«загрязнители» и большего использования возобновляемых энергоресурсов, а инвесторы все активнее вкладываются в экологичный бизнес.

Даже если воздействие человека на климат будет усугубляться, механизмы сокращения выбросов станут дешевле и получат более широкое распространение в ближайшее время, считает колумнист агентства. На планете наступает самый жаркий период за последние 125 тысяч лет. Несмотря на тревожные данные, СМИ регулярно публикуют сообщения о пренебрежении проблемой со стороны мировых лидеров и попытках компаний избежать ответственности. Уровень углеродных выбросов все еще высок и снижается очень медленно, что у многих вызывает страх за будущее планеты.

Однако меры политиков и бизнесменов против загрязнения окружающей среды «с каждым днем становятся все более жизнеспособными», пишет эксперт. В 2020 году производство энергии за счет возобновляемых источников подешевело, а его объемы рекордно выросли, в то время как потребление газа, нефти и угля снизилось. Количество ветряных установок увеличилось на 90 процентов, а число солнечных батарей — на 23 процента. Аналогичные процессы протекают в автомобильном производстве: цена аккумуляторов становится все более доступной, а мировые автогиганты соревнуются за первенство на рынке электрокаров. Эксперты также зафиксировали тенденцию к наращиванию использования водорода и называют его ключевым «зеленым» энергоресурсом ближайшего будущего.

Кроме того, около 35 триллионов долларов — треть всех активов в финансовом мире — сегодня инвестируются в компании, ориентирующиеся на ESG-повестку (Environmental, Social, and Corporate Governance — окружающая среда, социальная ответственность, корпоративное управление). Заявляя об этой стратегии, предприятия обязуются участвовать в решении мировых экологических и социальных проблем. Такое инвестирование получило название «социально ответственного».

Дипломатические вопросы, касающиеся климата, все еще решаются с трудом. Странам не всегда удается договариваться, но за последнее десятилетие произошел значительный прогресс. Например, островным государствам удалось добавить в Парижское соглашение 2015 года новую амбициозную цель — удерживать рост глобальных среднегодовых температур на уровне 1,5 градуса Цельсия. К 2021 году девять крупнейших экономик мира обязались свести к нулю свои выбросы для достижения этого показателя.

Оптимизм возрос и среди аналитиков. Консалтинговая компания DNV, получающая большую часть прибыли от энергетических и судоходных компаний, снизила показатель ожидаемого потепления к 2100 году до 2,3 градуса. В 2017 году в прогнозе специалистов указывались 2,5 градуса.

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