Audi задумала потеснить Tesla

Компания Audi представила люксовую модель электромобиля Grandsphere, которая, как предполагается, составит конкуренцию электрокарам Tesla. Как сообщает Bloomberg, массовый выпуск машины намечен на 2025 год.

Grandsphere — это первая машина, разработанная специальной инженерной группой, которую сформировали в 2020 году после того, как руководители пришли к выводу, что первоначальные попытки выиграть конкуренцию у Tesla потерпели неудачу. В автомобиле будет автопилот, при включении которого руль и педали убираются и освобождают больше пространства внутри салона. По словам главы развития Audi Оливера Хоффмана, новая система поменяет правила игры в автоиндустрии.

Отрасль постепенно отказывается от двигателей внутреннего сгорания, а разработка моделей электромобилей и их производство требуют огромных инвестиций. Материнская компания Audi — Volkswagen — провела полную перестройку, чтобы повысить эффективность и усовершенствовать свои технологии: от программного обеспечения до элементов батареи. «Для некоторых наших конкурентов переход на электромобили становится вопросом выживания, поэтому мы рады быть частью сильной группы компаний», — рассказал генеральный директор Audi Маркус Дюсманн. По его словам, компания экономит средства за счет широких масштабов производства, что дает им возможность потеснить таких соперников, как Mercedes-Benz, BMW или Tesla.

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Audi рассчитывает воспользоваться преимуществом, которые предоставляет ей материнская компания, и повысить продажи и прибыльность. К 2030 году автопроизводитель намерен почти удвоить ежегодные поставки до 3 миллионов автомобилей. Также Audi пообещала, что с 2026 года все новые автомобили, которые она представит, будут полностью электрическими. Тем не менее машины с двигателем внутреннего сгорания сохранят жизненно важное значение для компании до конца десятилетия. Бренд ожидает, что автомобили на топливе останутся источником высоких доходов и обеспечат финансирование для перехода на электрокары.

Основной конкурент Audi — Tesla — оказался в центре скандала из-за своей системы автопилота. Власти США начали расследование в отношении компании после нескольких ДТП. Проверка коснется 765 тысяч автомобилей — то есть почти всех, проданных в США с 2014 года. Автопилот Tesla часто неверно распознает припаркованные машины дорожных служб и скорой помощи и может в них врезаться. Один из владельцев электрокара даже пожаловался, что его автомобиль перепутал луну с желтым цветом светофора. Из-за технических несовершенств автопилот Tesla, в отличие от системы Audi, носит исключительно вспомогательную функцию: водитель всегда должен оставаться на переднем сидении и держать руки на руле.