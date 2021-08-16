Власти США усомнились в безопасности Tesla

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) начало расследование из-за нескольких ДТП с участием автомобилей Tesla на автопилоте. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Проверка затронет модели Y, X, S и 3 с системами Tesla Autopilot и Traffic-aware cruise control — всего 765 тысяч автомобилей — почти все, проданные в США с 2014 года. В управлении обратили внимание, что при движении с включенным автопилотом или круиз-контролем автомобили часто неверно распознают припаркованные машины дорожных служб и экстренной помощи. С 2018 года выявлено 11 таких аварий, в основном вечерних и ночных. Tesla врезались в машины с включенными мигалками, сигнальными огнями и светящимся табло со стрелками.

Кроме того, NHTSA обеспокоено тем, что недобросовестные водители злоупотребляют автопилотом — будучи пьяными, пересаживаются на заднее сиденье и включают систему, что запрещено правилами самой Tesla. В компании не раз отмечали, что автопилот — исключительно вспомогательная функция. Водитель должен постоянно держать руки на руле, смотреть на дорогу и быть готовым в любой момент взять управление на себя.

По итогам второго квартала, Tesla показала рекордную прибыль в 1,14 миллиарда долларов при выручке в 11,96 миллиарда. Общая выручка от продажи электромобилей составила 10,21 миллиарда долларов, еще 800 миллионов — от энергетического бизнеса, включая солнечную энергию для домов и предприятий. На фоне новостей о расследовании перед началом торгов акции компании упали почти на два процента, до 717,17 доллара за штуку.

В конце июля сообщалось, что автомобиль Tesla принял свет Луны за светофор. Машина притормозила, а на дисплее включился значок предупреждения о приближении к светофору с желтым сигналом. Через некоторое время система распознала ошибку, и автомобиль продолжил движение с обычной скоростью.