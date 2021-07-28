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Выход грузовика Tesla сорвали

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Изображение: Alexis Georgeson / Tesla Motors / globallookpress.com

Выход грузовика Tesla Semi задержится до 2022 года. Об этом сообщает издание Business Insider.

Срыв старта производства грузовика на электрической тяге связан с проблемами с цепочкой поставок и ограниченной доступностью аккумуляторных элементов. Из письма для акционеров Tesla следует, что корпорация вынуждена отложить начало производства Semi на 2022 год. Точные сроки запуска не указываются. В сообщении говорится, что Tesla намерена закончить строительство новых заводов в Берлине и Остине до конца года.

Вероятнее всего, компания отложит и старт производства пикапа Cybertrack. Глава Tesla Илон Маск напрямую не прокомментировал задержку, однако журналисты нашли подтверждение этого факта в отчете о финансовых результатах.

Авторы издания напомнили, что Маск допускал возможность срыва в январе. Тогда он предостерегал инвесторов, что задержка производства грузовиков может возникнуть из-за нехватки аккумуляторов.

Анонс электрического седельного тягача Semi состоялся в ноябре 2017 года. По словам инженеров компании, машина может поднять до 36 тонн груза. Tesla Semi разгоняется до 100 километров в час за пять секунд, запас хода на одном заряде составляет 800 километров.

По данным за второй квартал 2021 года, Tesla показала рекордную прибыль. Выручка автогиганта составила 11,96 миллиарда долларов, чистая прибыль — 1,14 миллиарда, распределенная прибыль на акцию — 1,45 доллара.

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