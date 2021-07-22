Маск рассказал о причиненной ему Tesla боли

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что из-за нее он испытал две трети всей жизненной и личной боли. В этом он признался во время выступления на конференции B-Word, передает CNBC.

Бизнесмен также сказал, что у него «довольно тяжелый жизненный опыт». Темой мероприятия были биткоины и криптовалюты, но множество вопросов Маску касались производства электромобилей и «зеленой» энергетики.

Маск сообщил, что Tesla продала свою дочернюю компанию по производству аккумуляторов Maxwell Technologies стартапу UCap Power, который возглавляет бывший вице-президент Tesla по продажам Гордон Шенк. Сумма сделки не называется, но скорее всего она станет известна 26 июля после публикации квартального отчета компании.

Маск также предсказал, что в долгосрочной перспективе у возобновляемых источников энергии не окажется более дешевых альтернатив, но на это понадобится время.

На конференции глава Tesla допустил, что компания может возобновить продажу автомобилей за биткоины, поскольку при их добыче все чаще используется альтернативная энергетика. Ранее он объявил о приостановке продаж электрокаров за биткоины, объясняя это тем, что для их получения тратится много электричества. Заявление Маска стало одной из причин резкого обвала цены биткоинов.