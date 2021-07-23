Tesla захотела особого отношения в Индии и направила в индийские министерства письмо с просьбой облегчить импорт электромобилей, передает Reuters cо ссылкой на осведомленные источники.

В 2021 году компания планирует начать продажи электрокаров в Индии и считает целесообразным снизить федеральные таможенные пошлины на полностью собранные электромобили до 40 процентов — с таким запросом представители Tesla обратились в министерства транспорта и тяжелой промышленности, а также ведущий аналитический центр страны Niti Aayog.

По мнению представителей Tesla, более низкий налог на ввоз продукции компании увеличит спрос на электрокары в стране и принесет доход государству. Однако, скорее всего, инициативу не одобрит правительство: за счет обложения многих отраслей большими пошлинами оно стремится стимулировать местное производство.

На данный момент таможенная пошлина на ввоз автомобилей дешевле 40 тысяч долларов составляет 60 процентов, а если транспортное средство дороже, то 100 процентов. При этом у Tesla только одна модель стоит менее 40 тысяч долларов — это Model 3 Standard Range Plus.

Знакомый с вопросом и пожелавший остаться анонимным источник считает, что при импортном налоге в 40 процентов автомобили станут более доступными для покупателей. Однако он все еще достаточно высокий, чтобы при возникновении большого спроса заниматься ввозом готовой продукции — скорее всего, компании придется задуматься о строительстве местных заводов. Тем не менее план запуска продаж Tesla в Индии не зависит от изменения государственной политики.

Ранее другие производители автомобилей класса люкс пытались добиться от индийских властей снижения таможенных пошлин, но безрезультатно: они не смогли справиться с давлением конкурентов, имеющих заводы в Индии.

Индийский рынок электромобилей премиум-класса и электрокаров в целом находится в зачаточном состоянии — сами транспортные средства слишком дорогие для средних потребителей, а зарядная инфраструктура не развита. К примеру, в 2020 году в Индии лишь пять тысяч из 2,4 миллиона проданных автомобилей были на электрических двигателях, причем стоимость большинства из них не превышала 28 тысяч долларов.