Tesla начала понимать по-русски

В очередном обновлении программного обеспечения для Tesla добавлены три языка. Наряду с румынским и венгерским автомобили бренда начали понимать по-русски, сообщает издание Electrec.

Само обновление под номером «2021.24» стало одним из самых крупных для компании по количеству новых функций. Оно устанавливается на все модели бренда с 29 июля.

В частности, добавлена поддержка стримингового сервиса Disney+, раньше пользователям были доступны только YouTube и Netflix. Представлен новый режим автомойки, в котором автоматически закрываются все окна, блокируется порт зарядки, отключаются дворники, режим охраны, звуковые сигналы датчика парковки и дверные замки.

Система видеорегистратора получила опцию автоматического запуска. С ее помощью видео будет сохраняться каждый раз, когда автомобиль обнаружит событие с потенциальной угрозой (срабатывание подушки безопасности или авария). Ранее для сохранения записи необходимо было нажимать отдельную кнопку.

Автомобили, оборудованные системой затемнения зеркал, получили опцию отключения или включения функции. Отмечается, что она стала одной из самых ожидаемых для пользователей.

Глава Tesla Илон Маск во время выступления по видеосвязи на форуме «Новое знание» в мае этого года рассказал, что компания вскоре может официально выйти на российский рынок. Кроме того, он не исключил строительства в России завода компании. Несколько губернаторов предложили Маску свои регионы, но ответа на инициативу пока не последовало.

