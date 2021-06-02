В Кремле пообещали не мешать Илону Маску строить заводы в России

Руководство России не собирается мешать регионам сотрудничать с американским бизнесменом Илоном Маском, если тот захочет построить там завод по производству электромобилей Tesla. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По его словам, работа губернатора заключается в повышении инвестиционной привлекательности региона, и Кремль может судить только по конечным результатам. Есть те, кто изрядно в этом преуспели, а есть и существенно отстающие.

Таким образом Песков прокомментировал вопрос, как в Москве отнеслись к заявлениям нескольких глав регионов, пообещавших Маску предоставить все условия для организации производства.

Илон Маск заявил о возможном строительства завода в России 21 мая, во время выступления по видеосвязи на марафоне «Новое знание». Сразу после этого в свои регионы его позвали губернаторы Калужской области, Удмуртии и Подмосковья. В свою очередь Минпромторг пригласил предпринимателя в Россию для обсуждения конкретных инициатив.

В противоположном ключе выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его мнению, технологии компаний Илона Маска не представляют никакой ценности для российского автопрома, а электромобили в России производятся и так.