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Илона Маска назвали неспособным удивить Россию в сфере автопроизводства

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов усомнился в ценности автомобильных технологий американского инженера и предпринимателя Илона Маска для российского автопрома. В сфере автопроизводства американец Россию удивить не способен, поделился он с РИА Новости.

«Электромобили, электробусы у нас производятся. Что гениального там есть? Понятно, дизайн, маркетинг и все остальное. Я помню отчеты, насколько я понимаю, не самое прибыльное у него производство в его бизнес-империи», — сказал Алиханов.

При этом гораздо более важным для России он назвал развитие альтернативной энергетики — например, систем накопления-суперконденсаторов и систем хранения энергии. Такие разработки уже ведутся, и стоит лишь «сделать усилие и обрести лидерство в этом направлении», подчеркнул губернатор.

Алиханов уверен, что значимость альтернативных источников энергии, таких как ветряки и Солнце, существенно возрастет в мировом масштабе, если «появится доступная и дешевая технология хранения энергии, накопленной этими источниками».

Ранее в мае, на марафоне «Новое знание» Илон Маск выступил по видеосвязи и заявил о желании построить заводы Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода. Губернатор Калужской области и глава Удмуртии предложили открыть заводы электромобилей на территории своих регионов.

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