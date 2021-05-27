Российский губернатор предложил Илону Маску инвестировать в свой регион

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску инвестировать в свой регион. Об этом он написал в Twitter-аккаунте, отметив Маска.

По словам Голубева, Tesla является производителем экологичных автомобилей №1 в мире, а Ростовская область — экологичный регион России №1. Так, он пояснил, что 25 процентов проектов в России, связанных с ветроэнергетикой, реализуются на территории области.

Глава региона призвал Маска начать инвестировать в Россию именно с Ростовской области. Помимо этого, он отметил, что разделяет озабоченность американского предпринимателя по поводу вопросов, связанных с климатом.

Ранее в мае Илон Маск заявил, что захотел построить завод по производству электромобилей в России. После этого с предложением о строительстве к нему обратились сразу несколько губернаторов.

Первым претендентом на строительство завода Tesla стала Калужская область, а затем за завод у себя в регионе Маску пообещали льготы и власти Удмуртии. В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал американского предпринимателя выбрать Подмосковье.