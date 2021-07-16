Илон Маск предсказал провал «инопланетной» машине Telsa

Глава компании Tesla Илон Маск в Twitter предсказал возможный провал одной из машин компании — пикапу Cybertruck.

«Честно говоря, всегда есть шанс, что Cybertruck провалится, потому что он абсолютно не похож на все остальное. Мне все равно. Мне он очень нравится, даже если другим нет. Другие пикапы выглядят как под копирку, а Cybertruck выглядит так, как будто бы его сделали инопланетяне из будущего», — написал Маск.

В другом сообщении он также добавил, что дизайн остался практически неизменным с момента презентации. «Никаких дверных ручек. Машина узнает тебя и открывает дверь», — объяснил глава Tesla, который уже рассказывал об отсутствии ручек в марте.

Маск представил Cybertruck осенью 2019 года. Одной из особенностей машины стал угловатый футуристический дизайн. Корпус сделан из пуленепробиваемой стали. Стартовая цена автомобиля оценивалась тогда в 40 тысяч долларов. В 2020 году глава Tesla обещал выпустить и мини-версию пикапа.

В январе этого года Маск объявил о завершении работы над дизайном Cybertruck, по улицам пикап должен поехать до конца этого года.