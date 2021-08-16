Акции Tesla упали после расследования США

Акции американской компании Tesla начали падать после того, как в США приступили к расследованию в отношении работы автопилота электромобилей. На открытии торгов в понедельник, 16 августа, ценные бумаги подешевели на 4,31 процента, затем падение ускорилось до 4,45 процента — до 685,23 доллара за штуку, а затем и до пяти процентов (681,01 доллара за акцию). Об этом свидетельствуют данные торгов.

Поводом для обрушения акций стало расследование относительно безопасности электромобилей. Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) начало проверку из-за нескольких ДТП с участием автомобилей Tesla на автопилоте. Это касается моделей Y, X, S и 3 с системами Tesla Autopilot и Traffic-aware cruise control — всего 765 тысяч автомобилей — почти все, проданные в США с 2014 года.

У властей возникли подозрения, что при движении с включенным автопилотом или круиз-контролем автомобили часто неверно распознают припаркованные машины дорожных служб и экстренной помощи. В общей сложности с 2018 года выявлено 11 таких аварий, в основном вечерних и ночных. Tesla врезались в машины с включенными мигалками, сигнальными огнями и светящимся табло со стрелками.