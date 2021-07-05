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Автомобиль Tesla загорелся на ходу через несколько дней после покупки

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Фото: Reuters

Приобретенный жителем американского штата Пенсильвания автомобиль Tesla Model S Plaid сгорел через несколько дней после покупки. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел 29 июня. По словам представляющего интересы владельца электрокара юриста Бена Мейзеласа (Ben Meiselas), его клиент оказался в ловушке и мог погибнуть. Автомобиль загорелся во время движения, водитель попытался быстро покинуть салон, однако электронная система управления дверями оказалась заблокированной. Автолюбителю пришлось приложить существенную силу и выбить дверь, чтобы спастись.

Представитель пострадавшего сообщил, что пылающий электрокар продолжил движение без водителя, проехал около 12 метров и остановился. Прибывшие на место пожарные потушили аккумуляторы машины и предотвратили взрыв.

Бен Мейзелас рассказал журналистам, что Tesla Model S Plaid была приобретена всего несколько дней назад. «Это был мучительный и ужасающий опыт», — подытожил юрист. По словам адвоката, они с клиентом будут разбираться в произошедшем и требовать от Tesla ответа. На момент написания заметки в компании не отреагировали на происшествие.

Tesla Model S Plaid была представлена в середине июня. Электрокар является самым быстрым серийным автомобилем Tesla. Машина разгоняется до 100 километров в час за две секунды, максимальная скорость авто составляет 320 километров в час. Его оценили в 130 тысяч долларов или около 9,5 миллионов рублей.

Последнее резонансное ДТП с участием автомобиля Tesla произошло в апреле в Техасе. Электрокар на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот, а затем загорелся. Двое находившихся в салоне человек погибли. По сообщению местных экстренных служб, пожар тушили около четырех часов.

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