Tesla внезапно загорелась на дороге на глазах у владельца

В американском штате Техас Tesla модели S 85D внезапно загорелась на глазах у владельца и проезжающих мимо водителей. Об этом сообщает Washington Post.

Инцидент произошел 23 ноября в городе Фриско. 41-летний Усмаан Ахмад (Usmaan Ahmad) ехал на Tesla 2015 года и услышал доносящиеся из-под машины громкие металлические удары. Он припарковался и вышел, чтобы найти источник шума. Внезапно электромобиль вспыхнул, языки пламени вырывались из пространства над передним правым колесом. «Это было похоже на очереди из огнемета», — прокомментировал водитель.

На кадрах, снятых из салона стоявшей недалеко машины, видно, как горит темная Tesla. В результате бригада пожарных оперативно прибыла по вызову и потушила пламя. При устранении пожара спасатель попросил Ахмада открыть автомобиль. Двери модели S управляются выдвижными ручками, которые появляются при непосредственной близости брелока. Однако машина Ахмада не реагировала на его брелок.

Пожарные считают, что владельцу машины повезло. Если бы он остался в салоне при закрытых дверях, то, вероятно, не смог бы выбраться наружу. Отмечается, что возгорание устранили в течение десяти минут.

Водитель предупредил представителей компании Tesla, что, скорее всего, у автомобиля взорвался аккумулятор. По его словам, машина была заряжена на 60 процентов. Точная причина взрыва устанавливается. Ахмад утверждает, что сотрудники Tesla не принимают активного участия в расследовании произошедшего. Он надеется, что компания все же установит причину возгорания, чтобы предотвратить подобные инциденты.