Tesla со спящим водителем попыталась скрыться от полиции

В канадской провинции Альберта электрокар Tesla, находившийся под управлением автопилота, попытался скрыться от погони. Водитель и пассажир в это время спали на откинутых сиденьях. Об этом говорится в сообщении дорожной полиции региона.

Инцидент произошел 9 июля. Около четырех часов дня в полицию поступила жалоба на автомобиль, который двигался по шоссе на большой скорости, но выглядел так, будто за рулем никого не было.

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Патрульные обнаружили такую машину, это оказалась Tesla Model S, и, включив сигнальные огни, попытались остановить ее. Однако автомобиль увеличил скорость со 140 до 150 километров в час. При этом ограничение по скорости в этой части трассы составляет 110 километров в час.

Водителем оказался 20-летний мужчина. После расследования ему предъявили обвинение в опасном вождении и вручили повестку в суд, который должен состояться в декабре.

Глава полиции Альберты Гэри Грэм, комментируя инцидент, напомнил, что автопилот является лишь дополнительной системой безопасности и не должен оставаться без присмотра водителя.

В августе инцидент с участием Tesla в беспилотном режиме произошел в американском городе Роли, штат Северная Каролина. Врач скорой помощи включил автопилот и увлекся фильмом, а в этот момент его электрокар протаранил две полицейские машины.