Tesla на автопилоте протаранила полицейскую машину

В американском городе Норуолк, штат Коннектикут, автомобиль Tesla со включенным автопилотом протаранил две машины, в том числе полицейскую. Об этом сообщает сайт ABC News.

Ранним утром в субботу, 7 декабря, полицейские прибыли на трассу 95, чтобы эвакуировать занимавший проезжую часть сломавшийся автомобиль. Они ждали эвакуатор возле сломанного транспортного средства.

В это время проезжавший мимо водитель автомобиля Tesla Model 3 (2018 года) поставил свою машину на автопилот, так как отвлекся на находившуюся на заднем сиденье собаку. В результате Tesla въехала сзади в полицейский автомобиль, продолжила двигаться в этом же направлении и ударила сломавшуюся машину.

Сидевшему за рулем Tesla человеку, чье имя не сообщается, выдали повестку в суд за безрассудное вождение. В результате произошедшего никто не получил серьезных травм.

В полиции подчеркнули, что до сих пор не существует полностью автоматизированных или автопилотируемых автомобилей. Производитель Tesla также отмечает, что водителю необходимо постоянно следить за безопасностью и держать руки на руле во время движения.

Ранее сообщалось, что аккумулятор полицейского автомобиля Tesla разрядился в ходе преследования злоумышленника в Калифорнии, США. Полицейский заметил, что батареи хватит только на девять километров, и сообщил коллегам, что не сможет продолжить погоню.

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