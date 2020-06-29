Мужчина случайно купил сразу 27 автомобилей Tesla и запаниковал

Житель Германии случайно приобрел сразу 27 автомобилей Tesla Model 3 и получил счет на 1,4 миллиона евро (110,5 миллиона рублей). Об этом рассказал сын немца под псевдонимом Ballon-man на портале Reddit.

Автор поста написал, что его отец хотел заменить устаревший семейный автомобиль Ford Kuga и решил приобрести электромобиль Tesla Model 3 на сайте производителя.

Он добавил к своему онлайн-заказу опцию автопилота и нажал кнопку «подтвердить», но после этого ничего не произошло. Покупатель нажал кнопку еще раз, но и на этот раз сайт не выдал подтверждения заказа. Немец два часа продолжал попытки заказать электромобиль, пока на сайте не открылась страница с благодарностью за покупку и сообщением, что заказанные клиентом 27 автомобилей в скором времени будут доставлены ему. Общая стоимость заказа составила 1,4 миллиона евро (110,5 миллиона рублей). Сообщение заставило мужчину запаниковать.

Обычно Tesla при оформлении заказа взимает невозвратный платеж в размере 100 евро (7,8 тысячи рублей). В этом случае мужчине пришлось бы заплатить за ошибочный заказ 2,7 тысячи евро (213,3 тысячи рублей). Однако в данном случае компания, известная тем, что неохотно возмещает деньги за свои продукты, отнеслась с пониманием к звонку ошеломленного мужчины. Она вернула невозвратный платеж и предложила мужчине разместить новый заказ на автомобиль.

Ранее сообщалось, что житель Новой Зеландии по ошибке купил тысячу живых кур за полтора новозеландских доллара (67 рублей). Он хотел приобрести одну курицу на интернет-аукционе, и только после того, как стал победителем, узнал, что должен забрать всех выставленных на продажу птиц.

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