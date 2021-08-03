Индия задумала нажиться на Tesla

Индийские автопроизводители задумали добиться постройки фирменного завода Tesla, чтобы нажиться на компании. Как пишет Reuters, Индия хочет сделать грядущий выход американских электрокаров на рынок максимально выгодным для местных поставщиков.

В июле Илон Маск заявил, что его компания планирует открыть завод в Индии, если импортированные электрокары будут пользоваться спросом в стране. А чтобы население смогло себе их позволить, Tesla обратилась к правительству с просьбой значительно снизить таможенные пошлины на ввоз электромобилей.

Обращение Tesla разделило автомобильную промышленность Индии на два лагеря — тех, кто поддерживает компанию, и тех, кто считает, что снижение импортного налога помешает стимулировать внутреннее производство.

Уже продающие на индийском рынке компании вроде Hyundai и Mercedes-Benz утверждают, что в краткосрочной перспективе производителям электрокаров придется полагаться лишь на импорт — в стране не выпускают электродвигатели и литиевые элементы, а цепочка поставок не налажена.

В свою очередь, президент индийской Ассоциации производителей автомобильных комплектующих Дипак Джайн заявил, что организация приветствует выход иностранных компаний на рынок, только если производить транспортные средства они будут на местных заводах — чтобы это было выгодно сектору комплектующих. Джайн добавил, что обсуждает с правительством возможность организовать производство некоторых деталей для электрокаров. Однако индийские компании вряд ли смогут себе позволить крупные вложения — последние два года они страдают от последствий пандемии.