Tesla потратится на недовольных водителей

Tesla согласилась компенсировать недовольным водителям более полутора миллионов долларов из-за претензий, связанных со снижением емкости аккумулятора электрокара Model S, передает Reuters.

После обновления программного обеспечения у владельцев Model S на некоторое время уменьшилась скорость зарядки аккумулятора и снизилось расстояние, которое можно проехать на одном заряде. В августе 2019 года был подан коллективный иск от имени Дэвида Расмуссена.

Согласно данным окружного суда Сан-Франциско, Tesla выплатит по 625 долларов пользователям 1743 автомобилей Model S — всем, кто владел или арендовал машину с мая 2019 по сентябрь 2020 года. Сумма выплат по этому пункту составит около 1,1 миллиона долларов. В Tesla заявили, что выплаченная сумма во много раз превышает стоимость снижения напряжения аккумулятора. Также компания потратится, чтобы компенсировать истцам расходы на адвокатов — на это уйдет 400 тысяч долларов.

В начале июля в Пенсильвании автомобиль Tesla Model S Plaid загорелся во время движения через несколько дней после покупки. В результате происшествия никто не пострадал, хотя машина выгорела дотла. Владельцу автомобиля пришлось выбить дверь, чтобы спастись.

В конце июля столкнулся с проблемами другой владелец Tesla. Электрокар принял Луну за желтый сигнал светофора и замедлил скорость. Через некоторое время машина поняла свою ошибку и вновь ускорилась.