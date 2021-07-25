Автопилот Tesla принял Луну за желтый свет светофора

Видео: @JordanTeslaTech

Автопилот электрокара Tesla по ошибке распознал Луну как желтый свет светофора. Об этом в своем аккаунте в Twitter рассказал один из владельцев машины Джордан Нельсон.

Водитель разместил в социальной сети ролик и показал, как в режиме самостоятельного управления автомобиль перепутал естественный спутник Земли со светофором. Луна показалась электрокару желтым сигналом, из-за чего Tesla замедлилась.

На информационном дисплее включился значок, предупреждающий о приближении к светофору с зажженным желтым сигналом. Однако вскоре машина «поняла» свою ошибку и ускорилась.

Ранее электрокар Xpeng G3 загорелся, когда стоял на зарядной станции. Сообщалось, что пожар мог случиться из-за неисправности в аккумуляторе транспортного средства. О возгорании Tesla рассказали сразу несколько владельцев. Электрокар жителя пригорода Далласа внезапно загорелся прямо на глазах его владельца. Мужчина услышал доносящиеся из-под машины громкие металлические удары. Он припарковался и вышел, чтобы найти источник шума. Внезапно электромобиль вспыхнул, языки пламени вырывались из пространства над передним правым колесом.

