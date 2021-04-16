Электромобиль сгорел во время зарядки

Автомобиль с электродвигателем сгорел во время зарядки. Об этом сообщает китайское издание Zaobao.

Внедорожник Xpeng G3 загорелся, когда стоял на зарядной станции. Инцидент случился 14 апреля в районе Тяньхэ города Гуанчжоу. Очевидцы рассказали, что пожар сопровождался большим количеством огня, место происшествия заволокло белым дымом. Предполагается, что пожар мог случиться из-за неисправности в аккумуляторе транспортного средства.

Местные власти сообщают, что при пожаре ни владелец авто, ни кто-либо из находящихся рядом людей не пострадал. Представители компании Xpeng — производителя автомобиля — подтвердили факт случившегося и заявили, что организуют комиссию по расследованию инцидента.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Местные журналисты рассказали, что случившийся пожар стал седьмой крупной аварией, в которую попали электрокары Xpeng, начиная с 2019 года. В двух случаях имел место пожар внутри салона авто. Авторы заметили, что по совпадению в день пожара компания представила новый электромобиль Xiaopeng P5.

Xpeng (или Xiaopeng Motors) — китайский автопроизводитель из Гуанчжоу, основанный в 2014 году. Кроме штаб-квартиры в Китае, корпорация имеет представительство в США, акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В конце прошлого года автомобиль Tesla жителя пригорода Далласа внезапно загорелся прямо на глазах его владельца. «Это было похоже на очереди из огнемета», — прокомментировал случившееся водитель. Эксперты предположили, что у электрокара взорвался аккумулятор.