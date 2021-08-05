Tesla загорелась во время зарядки и сожгла дом

В США автомобиль Tesla загорелся во время ночной зарядки аккумулятора, пишет Washington Post.

Инцидент произошел в гараже частного дома в Калифорнии в городе Сан-Рамон еще в конце прошлого года, но о нем стало известно лишь сейчас. После возгорания автомобиля Model S огонь перекинулся на вторую такую же машину, а затем загорелся весь дом. Сумма ущерба от пожара составила около одного миллиона долларов. В отчете пожарной инспекции говорится, что причиной возгорания могла стать неисправность системы терморегулирования или электрооборудования. Отмечается, что автомобиль был выпущен в 2013 году.

По словам экспертов, электромобили загораются не чаще бензиновых, но если возгорание все-таки произошло, то они горят дольше, потому что литий-ионные батареи усиливают пламя. Калифорнийский случай уникален, поскольку загорелись сразу два автомобиля Tesla, но это не первое подобное происшествие. В конце июня в Пенсильвании автомобиль Tesla Model S Plaid загорелся во время движения через несколько дней после покупки. Водитель попытался покинуть салон, однако электронная система управления заблокировала двери. Мужчине пришлось выбить дверь, чтобы спастись.

Похожие случаи происходили и в России. В начале августа 2019 года Tesla вспыхнула на 40-м километре МКАД после столкновения с машиной «ГАЗель». Авария произошла из-за невнимательности водителя легкового автомобиля, который ехал со скоростью 100 километров в час и не разглядел припаркованную машину. После ДТП электрокар моментально взорвался. За рулем Tesla находился 41-летний ученый Алексей Третьяков. В результате аварии он сломал ногу и нос.