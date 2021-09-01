В США доля новых электростанций на ВИЭ в 2020 году достигла 80 процентов

В США началась энергетическая революция — новые мощности «чистой» энергии превысили мощности традиционных источников в четыре раза. Подобных результатов удалось достичь благодаря резкому росту инвестиций в ветряные и солнечные проекты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Министерства энергетики США.

Президент США Джо Байден после своего избрания поставил цель добиться к 2035 году нулевых выбросов в атмосферу, для решения поставленной задачи глава государства потребовал значительно увеличить мощность «зеленых» источников энергии. В отчете Минэнерго США говорится, что по итогам 2020 года 80 процентов новых мощностей пришлись на возобновляемые источники энергии (ВИЭ): ветер (42 процента) и солнце (38 процентов). Оставшиеся 20 процентов роста генерации составили газовые источники. Совокупная мощность новых «зеленых» проектов оценивается в 17 гигаватт.

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Министр энергетики Дженнифер Грэнхольм заявила, что рекордно большое количество ветряных электростанций указывает одновременно на развитие этой сферы и большую доступность ветряной энергии в будущем.

В настоящее время доминирующее положение в энергетическом секторе занимают традиционные источники энергии. На природный газ приходится 43 процента генерации энергии, потребляемой американскими домохозяйствами. На ядерную и угольную энергии приходится по 20 процентов, а ветроэнергетика обеспечивает 11 процентов нужд населения.

Мир переходит на возобновляемую энергию. В частности, в мае Великобритания поставила рекорд по выработке «чистой» энергии. 21 мая сильный шторм позволил обеспечить электричеством больше половины территории страны.