Австралия приготовилась полностью перейти на энергию солнца

К 2026 году солнечные панели покроют до 77 процентов спроса австралийцев на электричество

Австралия стала мировым лидером по установке солнечных панелей на крышах домов. Как пишет Bloomberg, к 2026 году они станут главным источником энергии в стране и смогут покрыть до 77 процентов потребностей австралийцев в электроэнергии.

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В 2020 году за счет солнечных панелей удавалось удовлетворить 35 процентов спроса на электричество на континенте, но эксперты из Australian Energy Market Operator (AEMO) считают, что рынок развивается стремительно. Представители коммунальной компании заявили, что к 2025 году к уже имеющейся мощности в 14 гигаватт за счет установки новых панелей удастся добавить еще 8,9 гигаватта.

По данным экспертов Bloomberg, в Австралии получают солнечную энергию 30 процентов домов. Страна является ярким примером успешного перехода к децентрализованной энергетике, когда энергия производится вблизи источника потребления. В AEMO предполагают, что Южная Австралия к концу ноября 2021 года может стать первой крупной энергосистемой, которая полностью удовлетворит спрос на электричество за счет солнечных панелей на крышах домов.

Генеральный директор AEMO Дэниел Вестерман отметил, что энергетическая система Австралии постепенно отказывается от угля и становится децентрализованной. Он спрогнозировал, что к 2025 году будет больше периодов, когда с помощью возобновляемых источников удастся на 100 процентов покрывать потребность населения в электроэнергии.

Установка солнечных панелей не единственный способ сделать дома более энергоэффективными. Недавно власти Сиднея призвали жителей домов перекрашивать крыши в светлые тона, а застройщикам запретили возводить здания с темными кровлями. По мнению экспертов, так дома будут меньше нагреваться и удастся избежать экстремальной жары на улице, а также меньше пользоваться кондиционерами для охлаждения помещений.