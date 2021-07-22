В Австралии обнаружили крупную утечку опасного газа

Над промышленным районом в Австралии со спутника обнаружили два огромных облака метана. По данным парижской геоаналитической компании Kayrros SAS, утечка опасного для природы парникового газа могла произойти с угольных шахт, передает Bloomberg.

Облака метана отследили в небе на юго-востоке штата Квинсленд неподалеку от каменноугольных бассейнов Боуэн (Bowen) 21 июня. Каждое из пятен загрязнения распространилось в атмосфере на расстояние в 30 километров. Департамент окружающей среды штата заявил, что не получал уведомлений о выбросах метана, отметив, что угледобывающие компании постоянно отчитываются о своей деятельности, в том числе в части ущерба окружающей среде.

Бассейн Боуэн — ключевой угледобывающий регион Австралии, которая, в свою очередь, является крупнейшим в мире экспортером металлургического угля, используемого в производстве стали. По данным экспертов Kayrros SAS за 2018 год, на каждую тонну угля австралийских предприятий приходится в среднем 7,5 килограмма метана, что на 47 процентов больше, чем в среднем по миру.

В мае утечку метана зафиксировали в районе шахт ЮАР. Выбросы были сопоставимы с загрязнением воздуха от одновременного движения со скоростью 95 километров в час 260 тысяч автомобилей. Тогда ни африканские предприятия, ни правительство не заметили масштабных промышленных выбросов. При этом ученые подчеркивают, что метан в 80 раз опаснее углекислого газа в плане воздействия на климат и приближения глобального потепления.