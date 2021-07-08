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Шахты Австралии оказались под угрозой из-за экологии

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Фото: Daniel Munoz / Reuters

Федеральный суд Австралии обязал Министерство окружающей среды оценить последствия выбросов парниковых газов для экологии в случае расширения деятельности угледобывающей компании Whitehaven Coal в штате Новый Южный Уэльс, пишет Bloomberg. Из-за этого шахты страны оказались под угрозой.

«Дополнительное сжигание угля и выбросы углекислого газа могут вызвать болезни и привести к смерти детей. Министр должен учесть эти риски при принятии решения», — сказал судья Морди Бромберг. После вынесения постановления стоимость акций компании упала на 2,7 процента.

Расширение рудника увеличит выбросы углекислого газа на 100 миллионов тонн за весь срок эксплуатации, притом что в 2020 году выбросы CO2 во всей Австралии составили 499 миллионов тонн.

Австралия входит в пятерку крупнейших стран по производству угля. Ожидается, что доходы от экспорта энергоносителей и горнодобывающей промышленности в этом году составят 249 миллиардов долларов.

В конце мая окружной суд Гааги обязал британо-нидерландского нефтяного гиганта Royal Dutch Shell сократить выбросы углерода на 45 процентов к 2030 году. Компания подала апелляцию, но заявила о готовности выполнить решение суда. Глава транснациональной компании считает, что даже если Shell перестанет продавать бензин и дизель, мировой спрос на топливо сохранится на том же уровне.

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