Китай обвинили в мощном скачке к глобальному потеплению

В воздухе над угольными предприятиями в северо-восточной китайской провинции Шаньси специалисты геоаналитической компании Kayrros SAS зафиксировали огромную утечку метана. Экологи подсчитали, что выбросы парникового газа могут обернуться для человечества мощнейшим скачком к глобальному потеплению, пишет Bloomberg.

Шлейф выявили 18 июня в промышленном районе города Янцюань, где расположены 34 шахты. По данным Kayrros, утечка могла возникнуть в результате работы нескольких горнодобывающих предприятий. Она стала крупнейшей из тех, что аналитики компании когда-либо относили к угольной промышленности.

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Скорость утечки метана, которую зафиксировали со спутника, составляет несколько сотен тонн в час. По данным Фонда защиты окружающей среды (Environmental Defense Fund), выброс даже 200 тонн в час эквивалентен глобальному потеплению за два десятилетия. Министерство экологии и окружающей среды Китая (China’s Ministry of Ecology and Environment) пока не комментирует ситуацию.

По оценке ООН, Китай является одним из крупнейших производителей угля в мире, его промышленные предприятия имеют огромный потенциал для снижения выбросов парниковых газов. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявлял о планах страны по сокращению использования угля с 2026 года и достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Специалисты Kayrros отметили, что в рамках обнаружения крупнейших в мире источников вредных выбросов, утечки метана также зафиксировали в России и Южной Африке.

Метан является одним из самых опасных для климата парниковых газов, так как задерживает в 80 раз больше тепла в атмосфере, нежели CO2 (углекислый газ). Борьба с вредными выбросами приносит новые испытания тяжелой промышленности, сельскому хозяйству и другим отраслям мировой экономики. В середине июня лаборатория НАСА обнародовала данные, что якобы из-за выбросов метана колоссальный ущерб планете наносят и компании по переработке мусора.