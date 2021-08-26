В Австралии задумали превратить сточные воды в водород

Исследователи в Австралии начнут работать с коммунальными предприятиями, чтобы изучить сточные воды как сырье для производства водорода, сообщает CNBC.

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Над проектом будет работать команда из Университета Монаша в Мельбурне. Исследователи задумали решить проблему нехватки воды при производстве водорода. Они надеются разработать инновационный подход, в рамках которого воду повторно используют и превратят в водород с помощью электролиза.

Международное энергетическое агентство описывает водород как «универсальный энергоноситель» с широким спектром применения: его можно использовать в таких секторах как транспорт и промышленность. Водород производится разными способами. Один из методов включает применение электролиза, в процессе которого электрический ток разделяет воду на кислород и водород. Если для этого используется электричество из возобновляемых источников (например, энергия воды или солнца), то такой водород называется «зеленым».

«Количество доступных сточных вод намного превышает количество воды, необходимой для производства водорода», — рассказал профессор химической инженерии Чживан Сян. По его словам, большая часть очищенной воды в Австралии либо сбрасывалась в близлежащие водоемы, либо использовалась для орошения. «Учитывая то, что объем воды с централизованных городских очистных сооружений очень стабилен, это очень многообещающий ресурс для электролиза», — считает профессор.

В настоящее время большую часть водорода получают при помощи ископаемого топлива, а «зеленый» водород остается очень дорогим для производства. Правительство Австралии заявило, что хочет развивать водородную промышленность и производить «чистый» водород по цене меньше двух долларов за килограмм.

Перейти на «чистые» виды энергии стремятся и другие страны. Например, Китай в августе одобрил масштабный энергетический проект по производству «зеленого» водорода, для получения будет использована энергия солнца и ветра.