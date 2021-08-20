В Европе построят экологически чистое судно

Крупнейшая в мире контейнерная судоходная компания Maersk в 2023 году создаст первый в мире контейнеровоз с нулевым выбросом углерода, сообщает CNBC.

К 2023 году компания European Energy и ее «дочка» REintegrate создадут установку по производству метанола, который будет использоваться судном Maersk как углеродно-нейтральный источник энергии.

Планируется, что завод будет производить для Maersk около десяти тысяч тонн метанола каждый год. Топливо будет производиться с использованием возобновляемых источников энергии и углекислого газа биогенного (естественного) происхождения.

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Декарбонизировать судоходство решили и в России. «Газпром нефть» сделала ставку на другой вид топлива — компания построила первый в стране бун6керовщик судов сжиженным природным газом.

Интерес к возобновляемым источникам энергии возрастает с каждым днем по всему миру. В Китае планируют производить «зеленый» водород с использованием энергии солнца и ветра. Тем временем крупнейшие нефтяные компании постепенно теряют интерес к невозобновляемому топливу, отдавая все большее предпочтение «зеленой» энергии.

По данным Международного энергетического агентства, в 2019 году на международное судоходство приходилось примерно два процента связанных с энергетикой выбросов углекислого газа.