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Япония начнет добывать энергию «из воздуха»

Япония начнет вырабатывать энергию из морского ветра за счет плавучих турбин
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Фото: Globallookpress.com

Власти Японии решили построить плавучие ветряные электростанции в прибрежных водах, чтобы добывать энергию прямо «из воздуха» вместо того, чтобы использовать ископаемое топливо. Первым будет сконструирован объект мощностью 16,8 мегаватт рядом с городом Гото в префектуре Нагасаки, пишет CNBC.

Компании RWE Renewables и Kansai Electric Power подписали соглашение, по которому оба предприятия «совместно изучат осуществимость крупномасштабного морского ветроэнергетического проекта» в водах у побережья Японии. RWE Renewables заявила, что видит «большой потенциал для плавучих ветряных электростанций по всему миру, но особенно в странах с более глубокими прибрежными водами, таких как Япония».

Кроме того, в июле фирма BW Ideol, которая называет себя «компанией чистых технологий», заявила о подписании соглашения для строительства еще одной плавучей ветряной турбины в японских водах. Проект будет реализован вместе с энергетической фирмой ENEOS Corporation.

В июне правительство Японии заявило, что консорциум из шести компаний — среди них Toda Corporation, Osaka Gas, Kansai Electric Power, ENEOS Corporation, INPEX Corporation и Chubu Electric Power — был выбран для реализации государственного проекта по строительству плавучей морской ветряной электростанции мощностью 16,8 мегаватт.

Плавучие морские ветряные турбины отличаются устройством от морских ветровых турбин, закрепленных на дне водоема. Компания RWE рассказала, что новые электростанции устанавливаются «поверх плавучих конструкций, которые прикреплены к морскому дну с помощью швартовных канатов и якорей». Одним из преимуществ таких турбин по сравнению с их более старым аналогом является то, что они могут быть установлены гораздо дальше от берега. Консалтинговая фирма Carbon Trust отмечает, что на таких участках «можно получить более стабильные ветровые ресурсы, а это означает, что плавучие ветровые турбины могут обеспечить более высокую продуктивность».

Такие установки все еще находятся на ранних стадиях разработки, и в будущем необходимо будет снизить расходы на их создание. Первая плавучая турбина была открыта лишь в 2017 году норвежской энергетической компанией Equinor. Объект Hywind Scotland имеет мощность в 30 мегаватт. Компания назвала его «первой полномасштабной плавучей морской ветряной электростанцией».

Сотрудничество компаний RWE и Kansai Electric Power началось после того, как власти Японии объявили о масштабных реформах в экологической политике. К 2030 году страна планирует удвоить долю выработки энергии возобновляемыми источниками. Потенциальными ресурсами могут стать водород и аммиак.

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