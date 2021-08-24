Китай не смог защититься от глобального потепления

Китайские города оказались не готовы бороться с природными катаклизмами, вызванными глобальным потеплением. Несмотря на выделение властями средств и улучшение инфраструктуры, жители продолжают гибнуть от наводнений и других природных катастроф, пишет Bloomberg. В обществе с новой силой возобновились дискуссии о том, как защититься от изменения климата.

В результате июльских наводнений в провинции Хэнань жертвами стали более 300 человек, затопило соседние регионы и города. На прошлой неделе в Пекине два человека погибли, оказавшись в автомобиле под затопленным мостом. В Greenpeace предупреждают, что в ближайшие десятилетия к проблеме наводнений крупных китайских мегаполисов прибавится увеличение продолжительности лета и повышение температуры.

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Власти выделяют деньги на строительство дамб, плотин, дренажных систем. В 2015 году началась реализация программы «Губчатый город», предусматривающей подготовку садов, живописных водно-болотных парков и подземных резервуаров для накопления обильных осадков и сброса в реки и водохранилища. Эти меры снижают число жертв и пострадавших, но не решают проблему наводнений полностью. «Большая часть инфраструктуры была создана для защиты городов от наводнений, худших за 10 или 20 лет, но нереально модернизировать всю инфраструктуру, чтобы противостоять наводнению, худшему за сотни лет», — считает специалист Greenpeace по Восточной Азии Лю Цзюньян. Основатель Института общественных и экологических проблем Ма Цзюнь отмечает, что городам необходимо улучшить системы оповещения населения о наводнениях и научиться лучше прогнозировать погоду.

С результатами климатических изменений сталкиваются другие страны и континенты. Этим летом пожары пришли в США, Европу, Россию, некоторые из них, как Дикси в Калифорнии, стали крупнейшими. Экологи из некоммерческой организации Disclosure Project Carbon (DPC) изучили систему безопасности 800 городов и пришли к выводу, что почти у половины из них нет плана действий на случай экстремальных условий — в зоне риска оказались более 400 миллионов человек.