Амбиции Китая и Индии оказались угрозой для планеты

Амбициозные планы развивающихся стран по наращиванию производства могут поднять уровень вредных выбросов и поставить под угрозу будущее планеты. Ученые из Универитета Цинхуа выяснили, что нефтяная промышленность Китая и Индии даже к 2050 году будет выбрасывать в атмосферу миллиарды тонн углекислого газа, если не принять меры, пишет Bloomberg.

Материалы по теме Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения? Убийственная мгла. Как месторождение угля разрушило благополучие американского города и погубило его жителей

Пока развитые страны активно отказываются от ископаемого топлива, Китай и Индия в ближайшие тридцать лет планируют расширить производство нефтепродуктов. Исследование показало, что, если новые нефтеперерабатывающие заводы не будут оснащены системами фильтрации, а старые не будут отремонтированы, к середине столетия отрасль произведет дополнительные 8,2 миллиарда тонн углекислого газа. По мнению ученых, в ближайшие десятилетия Восточная Азия станет «ядром мировой нефтеперерабатывающей промышленности», поэтому сокращению выбросов в этом регионе стоит уделить особое внимание.

До 2009 года атмосферу в основном загрязняли заводы из западных стран. В последние годы из-за растущего спроса на энергию и нехватки средств для перехода на возобновляемые источники активнее перерабатывать нефть стали развивающиеся государства. Теперь Китай и Индия стали главными в мире источниками парниковых газов. Авторы исследования призывают владельцев предприятий вкладываться в более чистые процессы нефтепереработки, иначе не удастся сдержать глобальное потепление и добиться углеродной нейтральности к 2050 году.

Китай стремится достичь нулевых выбросов углекислого газа в атмосферу к 2060 году. Для этого власти КНР будут вкладываться в возобновляемую энергетику, заниматься развитием технологий утилизации и хранения углерода, а также сажать новые деревья.