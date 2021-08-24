России предрекли полный отказ от цветного пластика

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила ситуацию с переработкой отходов в стране. Чиновница отметила, что Россия неизбежно придет к полному отказу от неперерабатываемого цветного пластика, передает «Интерфакс» 24 августа со ссылкой на материалы пресс-конференции на тему экологии в Туапсе.

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Радионова отметила, что в России не хватает мусороперерабатывающих мощностей, а в некоторых регионах их совсем нет. Кроме того, сортировочные станции для отходов в большинстве своем ручные, процент отбора сырья для вторичного использования на таких пунктах очень низкий. Учитывая данные факторы, руководитель Росприроднадзора подчеркнула, что России придется полностью исключить использование неперерабатываемого пластика.

«Мы должны отказаться от цветного пластика, который почти нельзя переработать. И мы к этому придем, хотим или нет. Отказ должен быть стопроцентным. Если планируем развивать мощности по утилизации, мы должны ввести норматив, чтобы в каждой бутылке пусть сначала 5 процентов, потом 10, потом 20 было вторичного переработанного материала. Большие транснациональные корпорации объявляют о том, что они или совсем уйдут от неперерабатываемого пластика, либо будут вовлекать большую долю во вторичное использование. Мы должны устанавливать этот процент при повышении ответственности производителя», — отметила Радионова.

По данным Росприроднадзора, за 2020 год в России образовалось восемь миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) из которых переработали лишь четыре процента.

Ранее российские экологи предложили альтернативу опасному для природы пластику. Ученые рекомендовали производить одноразовую посуду из крахмала, бамбука, различных древесных пород. Вместо неразлагаемых полимеров также допустимо использовать биоразлагаемые дерево, бумагу и рыбью чешую, добавил профессор института прикладной экологии Павел Сухонин.