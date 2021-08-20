Россиян задумали лишить ватных палочек и кофе в капсулах

Минприроды России представило список из 28 видов товаров и упаковки, использование которых, по мнению ведомства, необходимо будет запретить. Перечень предложил Российский экологический оператор (РЭО), пишет ТАСС.
В список вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, крышки от стаканов, приборы, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из термопластичного полиэфира (ПЭТ), коробки и пачки для табачной продукции, блистерная упаковка (за исключением упаковки лекарств), упаковка для яиц, несколько видов пакетов (дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет), сумка-сетка для овощей и фруктов.
Лишить пользователей товаров задумано после того, как будет создана инфраструктура для производства альтернативной продукции. Список замен уже подготовлен: например, пластиковые трубочки, приборы и ватные палочки предлагают заменить на бумажные или деревянные, либо использовать другие материалы растительного происхождения. На бумажную упаковку предлагается заменить и блистерную. Однако пластиковым капсулам от кофе замены пока не нашли.
О планах запретить использование пластика стало известно в конце мая. Соответствующие намерения анонсировала вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко.