В правительстве рассказали о судьбе ватных палочек в России

Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью «России 24» рассказала о судьбе ватных палочек, производство которых может оказаться под угрозой в случае принятия закона о запрете использования пластика.

Абрамченко сообщила, что россияне смогут и дальше пользоваться ватными палочками, просто они будут сделаны не из пластика, а из другого материала.

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В конце мая Абрамченко сообщила, что правительство готовит поправки в законодательство, которые запретят использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов, таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда. Вице-премьер отметила, что государство окажет бизнесу материальную поддержку, чтобы отказ от пластика не отразился на конечной стоимости альтернативных товаров.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявил, что трубочки можно изготавливать не из пластика, а из бумаги или макарон.

3 июля в Евросоюзе вступил в силу закон, запрещающий производство и продажу пластиковых одноразовых изделий, в том числе тарелок, ватных палочек, стаканов, столовых приборов, держателей для воздушных шаров.