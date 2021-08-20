Оценено предложение Минприроды России запретить 28 одноразовых товаров

Советник председателя Российского экологического общества и эксперт в области мусоропереработки, сортировки и утилизации Михаил Замарин высказался по поводу предложения Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации запретить использование 28 одноразовых товаров в России. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что суть посыла ведомства правильная, однако инициатива требует доработки.

Минприроды России опубликовало список из 28 видов товаров и упаковки, использование которых, по мнению ведомства, необходимо будет запретить. Перечень подготовил Российский экологический оператор (РЭО). Об инициативе сообщил глава ведомства Алексей Козлов, предложение, по его словам, уже направлено в Минпромторг.

В подготовленный список вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, крышки от стаканов, приборы, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из термопластичного полиэфира (ПЭТ), коробки и пачки для табачной продукции. Лишить пользователей товаров задумано после того, как будет создана инфраструктура для производства альтернативной продукции. Список замен уже подготовлен: например, пластиковые трубочки, приборы и ватные палочки предлагают заменить на бумажные или деревянные либо использовать другие материалы растительного происхождения. Однако пластиковым капсулам от кофе замены пока не нашли.

Также предлагают прекратить использовать другую продукцию: под запретом должны оказаться блистерная упаковка (за исключением упаковки лекарств), упаковка для яиц, несколько видов пакетов (дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет), сумка-сетка для овощей и фруктов.

Сейчас альтернативы названным Минприроды товарам нет

Михаил Замарин в беседе с «Лентой.ру» назвал вектор работы Минприроды очень правильным. Однако, уточнил эксперт, на сегодняшний день альтернативы названным товарам нет.

Материалы по теме Праведный огонь. Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует? Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?

«Суть и посыл задачи очень правильные, потому что речь идет о тех полимерных фракциях, которые нельзя переработать. Если их нельзя переработать, то единственная их участь — это полигон. Поэтому единственное возможное и правильное решение — отказаться от них или заменить на альтернативу, которую можно переработать. Вопрос заключается в том, есть ли у нас такая альтернатива. Ее на самом деле нет. Этот момент нужно учитывать. Также нужно учитывать, что даже биоразлагаемые полимеры не все с легкостью перерабатываются. На сегодня взять и решить проблему практически невозможно», — отметил специалист.

Замарин считает, что на сегодняшний день можно лишь поставить задачу на сокращение производства продуктов из перечня Минприроды. «Если поставить задачу отказаться от них прямо с сегодняшнего дня, то альтернатива не будет более экологичной», — подчеркнул эксперт.

По его словам, проблема переработки названных товаров стоит гораздо глубже. Для того чтобы с ней справиться, необходимо начать работу по трем направлениям, высказался Замарин. «Нам необходимо развивать инфраструктуру и строить заводы по сортировке. С другой стороны, нужно вести с населением работу по разумному потреблению, сортировке и внедрению этих ценностей. Также важно вести работу с производителями по снижению производства неэкологичной упаковки и замене ее на более экологичную», — рассудил специалист. Он выразил убежденность, что в этой цепи не должны страдать ни население, ни бизнес. Для этого обе стороны должны быть одинаково вовлечены в проблему.

О планах запретить использование пластика стало известно в конце мая. Соответствующие намерения анонсировала вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко. В Евросоюзе в июле уже вступил в силу закон, который запрещает продавать и производить одноразовые пластиковые товары, что также касается ватных палочек, приборов и стаканов.