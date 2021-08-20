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Оценено предложение Минприроды России запретить 28 одноразовых товаров

Эколог Замарин оценил предложение Минприроды запретить 28 одноразовых товаров в России
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Михаил Замарин
Михаил Замарин
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Советник председателя Российского экологического общества и эксперт в области мусоропереработки, сортировки и утилизации Михаил Замарин высказался по поводу предложения Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации запретить использование 28 одноразовых товаров в России. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что суть посыла ведомства правильная, однако инициатива требует доработки.

Минприроды России опубликовало список из 28 видов товаров и упаковки, использование которых, по мнению ведомства, необходимо будет запретить. Перечень подготовил Российский экологический оператор (РЭО). Об инициативе сообщил глава ведомства Алексей Козлов, предложение, по его словам, уже направлено в Минпромторг.

В подготовленный список вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, крышки от стаканов, приборы, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из термопластичного полиэфира (ПЭТ), коробки и пачки для табачной продукции. Лишить пользователей товаров задумано после того, как будет создана инфраструктура для производства альтернативной продукции. Список замен уже подготовлен: например, пластиковые трубочки, приборы и ватные палочки предлагают заменить на бумажные или деревянные либо использовать другие материалы растительного происхождения. Однако пластиковым капсулам от кофе замены пока не нашли.

Также предлагают прекратить использовать другую продукцию: под запретом должны оказаться блистерная упаковка (за исключением упаковки лекарств), упаковка для яиц, несколько видов пакетов (дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет), сумка-сетка для овощей и фруктов.

Сейчас альтернативы названным Минприроды товарам нет

Михаил Замарин в беседе с «Лентой.ру» назвал вектор работы Минприроды очень правильным. Однако, уточнил эксперт, на сегодняшний день альтернативы названным товарам нет.

«Суть и посыл задачи очень правильные, потому что речь идет о тех полимерных фракциях, которые нельзя переработать. Если их нельзя переработать, то единственная их участь — это полигон. Поэтому единственное возможное и правильное решение — отказаться от них или заменить на альтернативу, которую можно переработать. Вопрос заключается в том, есть ли у нас такая альтернатива. Ее на самом деле нет. Этот момент нужно учитывать. Также нужно учитывать, что даже биоразлагаемые полимеры не все с легкостью перерабатываются. На сегодня взять и решить проблему практически невозможно», — отметил специалист.

Замарин считает, что на сегодняшний день можно лишь поставить задачу на сокращение производства продуктов из перечня Минприроды. «Если поставить задачу отказаться от них прямо с сегодняшнего дня, то альтернатива не будет более экологичной», — подчеркнул эксперт.

По его словам, проблема переработки названных товаров стоит гораздо глубже. Для того чтобы с ней справиться, необходимо начать работу по трем направлениям, высказался Замарин. «Нам необходимо развивать инфраструктуру и строить заводы по сортировке. С другой стороны, нужно вести с населением работу по разумному потреблению, сортировке и внедрению этих ценностей. Также важно вести работу с производителями по снижению производства неэкологичной упаковки и замене ее на более экологичную», — рассудил специалист. Он выразил убежденность, что в этой цепи не должны страдать ни население, ни бизнес. Для этого обе стороны должны быть одинаково вовлечены в проблему.

О планах запретить использование пластика стало известно в конце мая. Соответствующие намерения анонсировала вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко. В Евросоюзе в июле уже вступил в силу закон, который запрещает продавать и производить одноразовые пластиковые товары, что также касается ватных палочек, приборов и стаканов.

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