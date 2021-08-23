В США начали бороться с грязным воздухом уплотнением застройки

Специалисты по городскому планированию, климатологи власти города Сан-Франциско (США, штат Калифорния) начали менять концепцию застройки ради спасения планеты от глобального потепления. Программа, направленная на уплотнение инфраструктуры, уже стартовала в центральном районе Сансет (Sunset District). Часть населения недовольна инициативой и решила бороться с засильем многоэтажных домов во дворах существующих зданий, пишет The Guardian.

Специалисты по вопросам климата настаивают на том, что организация жилищных условий в многоквартирных домах на территории действующей застройки является одним из самых эффективных способов борьбы с загрязнением воздуха и сокращением выбросов парникового газа. Многоэтажным зданиям с маленькими квартирами требуется меньше энергии для обогрева и охлаждения, соответственно и объемы образования CO2 при коммунальном обслуживании сокращаются.

В Сансете разгорелись протесты населения по поводу возведения семиэтажных домов с бюджетным жильем на задних дворах старой застройки. Жители жалуются, что строение блокирует солнечный свет, становится причиной заторов на дорогах.

«Многие обеспокоены джентрификацией (реконструкцией пришедших в упадок кварталов), поэтому к вопросу нужно подходить очень осторожно. Если создать большую плотность в центре города, это может закончиться огромным спросом на дешевые дома и излишней застройкой», — сказал эксперт по климатической политике из Калифорнийского университета в Беркли Кристофер Джонс (Christopher Jones).

Новый подход в городском планировании, по мнению экспертов, несмотря на недовольство жителей, более действенный, нежели модернизация старых зданий с использованием энергосберегающих технологий или установки солнечных панелей. Просторная застройка производит почти в четыре раза больше выбросов парниковых газов по сравнению с той, где плотность населения высока.

Ранее глава нефтяного регулятора Техасе Уэйн Кристиан предложил бороться с глобальным потеплением, используя в домах конциционеры. Ранее американский эколог и писатель Эрик Дин Уилсон заявил, что используемые в оборудовании хладагенты пагубно влияют на озоновый слой, что наоборот приближает планету к климатической катастрофе.