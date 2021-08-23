Азия заработает триллионы долларов на спасении планеты

К 2070 году Юго-Восточная Азия сможет заработать 12,5 триллиона долларов, если примет срочные меры для борьбы с климатическим кризисом. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Deloitte Economics Institute, убытки от бездействия будут в два раза больше потенциальной выгоды.

Если Юго-Восточная Азия будет развивать отрасли и технологии, чтобы поддерживать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, то ВВП будет расти на 3,5 процента в год в течение следующих пяти десятилетий. Но если выбросы не сократятся, то потепление к 2070 году может достигнуть более 3 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, и тогда экономические потери составят 28 триллионов долларов.

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Чтобы избежать худшего сценария, Юго-Восточной Азии придется пойти на компромиссы. Экономика региона с оборотом в три триллиона долларов исторически демонстрировала быстрый рост и развитие за счет интенсивного использования ископаемого топлива. Из-за этого страны Юго-Восточной Азии дали лишь скромные обещания сократить выбросы в соответствии с Парижским соглашением, так как опасались ущерба от мер по спасению планеты. При этом именно страны данного региона являются одними из наиболее уязвимых к рискам изменения климата.

Сокращение выбросов потребует значительных затрат на структурную перестройку энергобаланса Юго-Восточной Азии, однако цена бездействия будет намного выше. Неконтролируемое глобальное потепление приведет к потерям в сельском хозяйстве и туризме и ухудшит здоровье людей, а из-за повышения уровня моря пропадут плодородные земли в низменных странах.

Больше всего пострадает сфера услуг — ее убытки могут составить девять триллионов долларов до 2070 года. К другим уязвимым отраслям относятся производство, розничная торговля и туризм, строительство, горнодобывающая промышленность и газ. В совокупности на эти сферы приходится более 80 процентов объема производства в Юго-Восточной Азии.

Ранее в августе директор Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля Росгидромета Анна Романовская назвала самые уязвимые к глобальному потеплению регионы России. В «зону риска» попали Крым, Ставропольский край, Курская и Воронежская области. Этим регионам нужны программы адаптации экономики, чтобы приспособиться к новым климатическим условиям.