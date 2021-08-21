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В США нашли способ борьбы с глобальным потеплением с помощью кондиционера

Глава нефтяного регулятора призвал пользоваться кондиционером для борьбы с потеплением
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Фото: Pixabay

Глава нефтяного регулятора в штате Техас, США, Уэйн Кристиан нашел способ борьбы с глобальным потеплением. Он призвал всего лишь «включить этот проклятый кондиционер» вместо ряда экологических запретов, пишет Bloomberg.

Таким образом Кристиан прокомментировал во время экологического саммита NAPE в Хьюстоне доклад ООН о том, что глобальное потепление напрямую связано с деятельностью человека.

«Вместо того, чтобы потратить 78 триллионов долларов на остановку производств по всему миру, запретить странам третьего мира использовать угольную электроэнергию и тому подобное — включите этот проклятый кондиционер. Это так просто», — заявил глава нефтяного регулятора.

По данным Международного энергетического агентства, использование кондиционеров возросло в три раза с 1990 по 2016 год, на них приходится 10 процентов всего потребления электроэнергии и 1,2 миллиарда тонн выбросов углекислого газа.

В сентябре 2020 года тогда еще президент США Дональд Трамп спрогнозировал отступление глобального потепления. Он неоднократно высказывал скептическое отношение к фактам, которые подтверждают глобальное изменение климата. «Начнет становиться прохладнее. Просто следите. Не думаю, что наука на самом деле знает», — заявил американский лидер.

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