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Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата

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Фото: TINGSHU WANG / Reuters

Китай и США договорились о создании совместной рабочей группы по сотрудничеству в борьбе с изменением климата. Об этом сообщает официальное информационное агентство правительства КНР «Синьхуа».

«Обе стороны в полной мере привержены укреплению диалога и сотрудничества в области борьбы с изменением климата, стороны создадут совместную американо-китайскую рабочую группу по [борьбе] с изменением климата», — говорится в сообщении.

Со стороны США на встрече присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. От Китая приехали глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также министр иностранных дел Ван И.

Ранее ученые Эксетерского университета и Лондонского университета королевы Марии в Великобритании обнаружили, что глобальное потепление способно снизить эффективность пищевых цепочек в Мировом океане и поставить под угрозу выживание крупных животных, а также нанести урон продовольственной безопасности.

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