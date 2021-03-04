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В Гидрометцентре рассказали о последствиях изменения климата на Земле

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Фото: Mike Blake / Reuters

Изменения климата на Земле приведут к смене продолжительности волн тепла и волн холода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«Волны тепла будут чаще повторяться прежде всего летом. Продолжительность этих волн тепла будут увеличиваться… Продолжительность волн холода будет меньше, но сила их будет выше», — заявил синоптик.

Он также признал, что прошедшая зима стала аномально холодной — температура была на 2-4 градуса ниже нормы. При этом на севере, наоборот, температурный фон оказался выше обычного. «Но все-таки после 2011 года ничего подобного не было. Наконец-то средняя температура в феврале оказалась ниже нормы, особенно на Азиатской территории России», — отметил Вильфанд.

Ранее ученые Эксетерского университета и Лондонского университета королевы Марии в Великобритании обнаружили, что глобальное потепление способно снизить эффективность пищевых цепочек в Мировом океане и поставить под угрозу выживание крупных животных, а также нанести урон продовольственной безопасности.

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