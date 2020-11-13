Раскрыто новое катастрофическое последствие изменения климата

Ученые Окинавского института науки и технологий пришли к выводу, что изменение климата усилило ураганы, которым требуется больше времени, чтобы ослабнуть над сушей. Это может привести к усугублению катастрофических последствий. Об исследовании сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Показано, что ураганы, которые развиваются над океанами, чья температура повышается, несут с собой больше влаги и, следовательно, остаются сильными над сушей. Стихийные бедствия с глобальным потеплением станут более разрушительными и будут затрагивать людей, живущих там, куда ураганы раньше не добирались. При этом прибрежные территории подвергаются угрозе обширных затоплений из-за обильных ливней.

В новой работе ученые проанализировали ураганы в Северной Атлантике, обрушившиеся на сушу за последние полвека. Они обнаружили, что в течение первого дня после того, как они оказывались над сушей, ураганы ослабевали почти в два раза медленнее, чем 50 лет назад. Результаты компьютерного моделирования показали, что между повышением температуры океана и силой циклонов существует прямая связь.

Поскольку ураганы несут с собой повышенное количество влаги, то увеличится количество осадков, которое может достигать катастрофического уровня.