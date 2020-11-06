Последствия повышения уровня моря оказались непредсказуемыми

Ученые Эксетерского Университета в Великобритании выяснили, что повышение уровня моря способно изменять побережья и влиять на человеческое общество непредсказуемым образом. О последствиях изменения климата сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи реконструировали повышение уровня моря, чтобы составить карты побережий с интервалом в тысячу лет, и обнаружили, что архипелаг Силли у юго-западного побережья Великобритании, включающий 140 островов, как оказалось, возник из единственного острова менее тысячи лет назад. По словам ученых, скорость, с которой исчезает суша, зависит не только от скорости повышения уровня моря, но и от географии местности.

Данные предполагают, что около 4-5 тысяч лет назад остров быстро погружался под воду, хотя повышение уровня моря происходило медленно. В год под воду уходила площадь, равная 10 тысячам квадратных метров. При этом населяющие побережье люди, скорее всего, приспособились к новому ландшафту, а не покинули его. Возможно, морское мелководье и приливные зоны открыли новые возможности для рыбной ловли, сбора моллюсков и охоты на дичь.

Однако текущие темпы повышения среднего глобального уровня моря (около 3,6 миллиметра в год) намного выше, чем те, что вызвали реорганизацию общества Силли в прошлом. По словам исследователей, реакция людей, живущих на побережье, на эти изменения будет непредсказуемой. Маловероятно, что повышение уровня океана приведет к появлению новых ресурсов, способных поддерживать целые сообщества.