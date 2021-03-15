В изменении климата увидели возможности для России

Bloomberg увидел новые возможности для России в глобальном изменении климата, вызывающем беспокойство у многих политиков, экологов и экономистов.

Авторы издания указывают, что, помимо очевидной опасности от таяния ледников, влекущего за собой повышенные выбросы углекислого газа и лесные пожары, повышение температуры в Арктике способствует лучшей проходимости судов, переправляющих сжиженный природный газ (СПГ). Издание называет его главным экспортным товаром России.

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В обозримом будущем спрос на газ и, в частности, СПГ будет расти по мере того, как страны будут отказываться от угля в попытках снизить уровень загрязнения окружающей среды. В таких условиях российским компаниям потребуется больше вывозных маршрутов, считают специалисты.

Главный из них — Северный морской путь, проходящий по территории Арктики. В прежние времена использовать его можно было только летом. Однако по мере таяния ледников период навигации расширяется. Так, в прошлом году время его использования продолжалось с мая по февраль. Это принесло экспортерам и бюджету дополнительные доходы.

При этом авторы указывают и на недостаточность действий российских властей в борьбе с изменением климата. Правительство продолжает рассчитывать на газ как на главное топливо на собственной территории, не доверяя солнечной и ветровой энергетике из-за технологических недостатков. Если ничего не изменится, скорость изменения климата в регионе вырастет еще больше, заключили эксперты.