Главный конкурент «Газпрома» подстроился под Европу

Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа (СПГ) и главный конкурент «Газпрома» «Новатэк» решил сделать свое топливо экологичнее. Покупатели все чаще требуют точной информации о том, каков масштаб выбросов от производства газа. Кроме того, растет давление со стороны инвесторов, обеспокоенных отсутствием прогресса среди крупнейших энергетических компаний в деле борьбы с загрязнением окружающей среды, пишет Bloomberg.

Материалы по теме Нетрадиционные ценности Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян? Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?

«Новатэк» планирует к концу десятилетия сделать чище свое производство, а также утроить объем выпускаемой продукции. Компания подала заявку на участие в тендер Pavilion Energy Pte (крупнейший в Сингапуре потребитель СПГ), где предоставление данных об экологичности поставок и объемах выбросов было главным условием участия.

Проект «Ямал СПГ» «Новатэка» уже входит в число мировых заводов с наименьшим углеродным следом — 0,26 тонны углекислого газа на тонну произведенного СПГ (в среднем по отрасли этот показатель составляет 0,4 тонны). Другие компании тоже стараются подстраиваться под климатические требования европейских покупателей. Например, «Газпром» в марте впервые поставил сжиженный газ в Европу углеродно-нейтральным путем. Эксперты считают, что покупатели будут готовы доплачивать за «зеленый» СПГ.

В марте глава концерна Shell в России Седерик Кремерс заявил, что Россия в прошлом году впервые обогнала США по поставкам в Европу СПГ.