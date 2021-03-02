Россия впервые обогнала США на газовом рынке Европы

Россия в прошлом году впервые обогнала США по поставкам в Европу сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу концерна Shell в России Седерика Кремерса.

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Поставки СПГ на европейский рынок в 2020 году составили около 84 миллионов тонн, из них 22 миллиона тонн пришлось на Россию и 20 миллионов — на США. Из презентации Крамерса следует, что до 2040 года спрос на СПГ в Европе будет расти, а доля трубопроводного газа сократится. В основном это произойдет за счет падения поставок из Норвегии и Северной Африки. Также, по прогнозам, существенно упадет внутренняя добыча газа в Европе.

В феврале большая часть газовых скважин в США приостановила работу из-за сильных морозов, что обрушило добычу и экспорт топлива. На некоторых предприятиях поставки сырого газа упали до четырехмесячного минимума (до 210 миллионов кубометров в сутки). Это в 2-4 раза меньше обычного. Страна практически прекратила экспорт газа.

Добыча американской нефти тоже снизилась — в среднем на треть. Например, в Пермском бассейне (центр сланцевой индустрии США) она рухнула на 65 процентов.