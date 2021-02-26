Главный конкурент «Газпрома» начал продавать газ Китаю по-новому

Главный конкурент «Газпрома» на российском рынке, компания «Новатэк», начала продавать газ Китаю по новой схеме, предполагающей заключение долгосрочных контрактов, пишет «Коммерсантъ».

Долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с заводов строящегося проекта «Арктик СПГ-2» заключен с китайской компанией Shenergy Group. По его условиям, «Новатэк» поставит три миллиона тонн СПГ в течение 15 лет.

Цена топлива не раскрывается, однако указывается, что она формируется на основе нефтяных котировок. Ожидается, что страны Азии станут основными покупателями газа с «Арктик СПГ-2». Им планируется продавать до 80 процентов произведенного на заводах проекта СПГ.

Материалы по теме Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России? Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря

Компания «Новатэк» и прежде заключала долго- и среднесрочные контракты на поставку газа с «Арктик СПГ-2». Конкретные покупатели не назывались, но источники на рынке говорили о европейских и азиатских (не китайских) трейдерах. Поставки в Китай на долгосрочной «твердой» основе будут осуществляться впервые.

При этом компания традиционно уделяет большое значение краткосрочным контрактам и поставкам на спотовом (текущем) рынке, отгрузка на котором производится в течение двух торговых дней после заключения сделки. По словам главы и крупнейшего акционера «Новатэка» Леонида Михельсона, долгосрочные отношения с покупателями дают преимущество в переговорах с банками и способны обеспечить более низкую ставку по кредитам.

Сейчас основной объем экспорта российского газа в Китай осуществляется через газопровод «Газпрома» «Сила Сибири». Первую очередь «Арктик СПГ-2» планируется сдать в 2023 году, а полностью реализовать проект — в 2026-м. «Новатэку» принадлежит 60 процентов в совместном предприятии, еще по 10 процентов находятся в собственности французской Total, китайских CNPC, CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC.