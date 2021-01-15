Россию потеснили на газовом рынке Европы

Конкурирующие производители сжиженного природного газа (СПГ) заставили «Газпром» потесниться на рынке Европы. Об этом пишет «Коммерсантъ». Хотя российский трубопроводный газ пока остается лидером в ЕС, общая доля поставок компании в европейском потреблении упала с 36 процентов в 2019 году до 33 процентов в 2020-м.

Чтобы удержать долю рынка Западной Европы, российский газовый монополист почти в два раза нарастил продажи на своей электронной торговой площадке. Зачастую компания предлагала цену ниже спотовых значений на европейских хабах. При этом сокращение доли «Газпрома» произошло не за счет российских производителей СПГ. По словам Екатерины Колбиковой из Vygon Consulting, доля российского сжиженного газа с завода НОВАТЭКа «Ямал СПГ» в европейском потреблении за год почти не изменилась и составила до 3,3 процента (в 2019 году она была на уровне 3,5 процента).

Основной вклад в снижение доли «Газпрома» на европейском газовом рынке внесло провальное первое полугодие. Тогда против российской компании сыграла его собственная контрактная модель, в которой существенную долю имеют соглашения с длительным лагом изменения цен, отмечает издание. Из-за такой особенности цены по контрактам «Газпрома» оказывались выше спотовых, и европейские покупатели предпочитали закупать СПГ, отметил аналитик по газу центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов.

Однако подобная модель может, наоборот, помочь «Газпрому» восстановить позиции в 2021 году, поскольку спотовые цены тестируют локальные максимумы из-за аномальных морозов. На таком фоне цены по контрактам «Газпрома» выглядят более привлекательными. Кроме того, российского газового монополиста может поддержать восстановление азиатских экономик, в частности Китая. В результате Азия может забрать излишки СПГ и снизить конкуренцию в Европе.